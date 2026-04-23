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Судейство

ЭСК: Левников правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Балтикой»

Павел Лопатко

Экспертно-судейская комиссия РФС признала правильным решение главного судьи матча 25-го тура РПЛ «Краснодар» — «Балтика» (2:2) Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота хозяев поля.

Эпизод случился на 38-й минуте.

«Попадание мяча в руку Лукаса Оласы («Краснодар») не является нарушением правил. Игроки находились в борьбе за позицию, и рука Оласы находилась в нормальном положении для данного единоборства. Мяч, после того, как в него сыграл Николай Титков («Балтика»), попал в руку Оласы с короткого расстояния. Мяч для Оласы был неожиданным, и он не имел возможности избежать контакта мяча и руки. ВАР проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра продолжить игру», — говорится в описании момента.

«Краснодар» (54 очка после 25 игр) занимает второе место в таблице чемпионата России. «Балтика» (45 очков после 25 встреч) идет на четвертом месте.

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Источник: РФС
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РПЛ
РФС
ФК Балтика
ФК Краснодар
Кирилл Левников
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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 7
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Ахмат

 11 1 3
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