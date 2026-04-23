ЭСК: Левников правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Балтикой»

Экспертно-судейская комиссия РФС признала правильным решение главного судьи матча 25-го тура РПЛ «Краснодар» — «Балтика» (2:2) Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота хозяев поля.

Эпизод случился на 38-й минуте.

«Попадание мяча в руку Лукаса Оласы («Краснодар») не является нарушением правил. Игроки находились в борьбе за позицию, и рука Оласы находилась в нормальном положении для данного единоборства. Мяч, после того, как в него сыграл Николай Титков («Балтика»), попал в руку Оласы с короткого расстояния. Мяч для Оласы был неожиданным, и он не имел возможности избежать контакта мяча и руки. ВАР проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра продолжить игру», — говорится в описании момента.

«Краснодар» (54 очка после 25 игр) занимает второе место в таблице чемпионата России. «Балтика» (45 очков после 25 встреч) идет на четвертом месте.

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