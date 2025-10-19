Председатель совета директоров «Локомотива» сообщил, что Воробьеву полагаются бонусы за гол в ворота ЦСКА

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» отреагировал на гол нападающего Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (3:0).

На 45+3-й минуте встречи Воробьев догнал мяч, укатившийся к угловому флажку, и выполнил подачу в штрафную красно-синих. Вратарь ЦСКА Владислав Тороп не ожидал, что мяч полетит в створ, и пропустил гол.

«Система бонусов сегодня хорошо выстроена. Диме полагаются бонусы. Он показал, что никогда нельзя бросать бороться. Казалось, что мяч вот-вот уйдет за линию, но Дима продолжил играть. За это футбольный бог его наградил», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» (26 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в РПЛ. ЦСКА (24) опустился на третью строчку в турнирной таблице.