Галактионов — после победы над ЦСКА: «Очень много выполняется сейчас черновой работы, никто ее не чурается»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в домашнем матче 12-го тура РПЛ.

«Как только ситуация того требовала, мы старались высоко прессинговать, оставлять соперника без мяча. Поэтому и наши разящие атаки принесли нам сегодня результат. Очень много выполняется сейчас черновой работы, никто ее не чурается. Команда действует очень дисциплинированно, агрессивно. То, что сегодня мы сыграли на ноль, — это работа всей команды», — цитирует Галактионова пресс-служба клуба.

Набрав в 12 матчах 26 очков, «Локомотив» лидирует в таблице РПЛ. В 13-м туре он сыграет с «Акроном» на выезде 26 октября.