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Сегодня, 14:16

Нагорных о возможном отъезде Пиняева в Европу: «Сергею еще нужно поиграть в России»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о том, за какую цену клуб готов отпустить полузащитника Сергея Пиняева в случае предложения от одной из европейских команд.

«На сегодняшний день мы не обсуждаем эти вопросы с игроком. Какое-то время Сергею еще нужно поиграть в России, получить базовую подготовку. Это большой футболист с большим будущим. У нас позиция — когда приходит время и есть хорошее предложение, нужно отпускать футболистов. Нужно предусматривать это в вопросе клубной стратегии, чтобы подрастающие футболисты могли заменить. Это не так просто, но мы будем стараться.
Сергей — уникальный игрок. Мы рады, что он влился в коллектив, болельщики приходят на него. Он будет развиваться и совершенствоваться дальше, в том числе благодаря системе, которая сейчас создается в «Локомотиве». Рады, что он с нами!» — сказал Нагорных «СЭ» в рамках ПМЭФ, который в субботу завершился в Санкт-Петербурге.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. 18-летний россиянин забил 1 гол в 10 матчах за московскую команду.

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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