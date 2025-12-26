Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Яковлев: «Адиев начал странно для меня»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал работу главного тренера команда Магомеда Адиева.

«Магомед Мусаевич Адиев начал странно для меня. Тактичность нашего тренера меня иногда смущает. Огромное количество травм — так бывает. Мы рассчитывали на другое. Но это же нормально. У кого-то хватает скамейки, а у кого-то нет. Топ-клубы тоже страдали. О чем это может говорить? Не понимаю, почему в РПЛ играют на искусственных полях. Но это же дополнительная нагрузка на наших игроков. Футбол — травмоопасная игра. Что касается игроков, мы в них уверены. Нам сложно вступать в весну. Но игроки сейчас восстановятся. Работа не останавливается», — сказал Яковлев.

48-летний специалист возглавил «Крылья» в межсезонье. Адиев сменил на посту главного тренера Игоря Осинькина.

После 18 туров самарская команда с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.