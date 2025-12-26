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Адиев — о проблемах «Крыльев»: «Мы вошли в чемпионат абсолютно неготовыми. Было 8 человек на контрактах»

Александр Абустин
корреспондент

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал проблемы команды в первой части сезона.

Вы все прекрасно помните, как мы начинали чемпионат, — начал Адиев. — Было восемь человек на контрактах. Нам пришлось столкнуться с такой проблемой, как организация команды. Собрать ее с нуля. Мы вошли в чемпионат абсолютно неготовыми. Как я считал. Все игроки были в разном состоянии. Старт вышел неплохой. Все были этим очарованы. Но наша задача — набрать 30 очков. Об этом я сказал ребятам.

У тренерского штаба не было эйфории. После сентября пошли проблемы с составом. Начали убывать игроки из-за травм. После этого мы не можем две игры подряд сыграть в одном составе. Пришлось ставить игроков на их непрофильные позиции. Что-то удавалось, что-то — нет. К концу мы были истощены. Конечно, результат получился не тем, какого мы хотели. Я понимал, что такое может произойти.

Почему столько травм? Все приходили в разном состоянии. Я форсировал подготовку новичков. Так и пошли эти травмы. Мы могли бы на 5 очков набрать больше. Если брать в целом, то ребята сделали все, что могли. Текущее место в таблице нас не устраивает. Весной нам придется непросто.

— Кто формировал команду?

— Я это делал. Вся футбольная Россия говорила, что «Крылья» — первый кандидат на вылет. Если наши травмированные вернутся, то это будет тот состав, который начинал чемпионат. Но нам нужен форвард, а может, и два. Продублировать другие позиции. Нужно дополнить 4-5 позиций, — сказал Адиев.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.

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Магомед Адиев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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