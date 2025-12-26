Адиев — о проблемах «Крыльев»: «Мы вошли в чемпионат абсолютно неготовыми. Было 8 человек на контрактах»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал проблемы команды в первой части сезона.

— Вы все прекрасно помните, как мы начинали чемпионат, — начал Адиев. — Было восемь человек на контрактах. Нам пришлось столкнуться с такой проблемой, как организация команды. Собрать ее с нуля. Мы вошли в чемпионат абсолютно неготовыми. Как я считал. Все игроки были в разном состоянии. Старт вышел неплохой. Все были этим очарованы. Но наша задача — набрать 30 очков. Об этом я сказал ребятам.

У тренерского штаба не было эйфории. После сентября пошли проблемы с составом. Начали убывать игроки из-за травм. После этого мы не можем две игры подряд сыграть в одном составе. Пришлось ставить игроков на их непрофильные позиции. Что-то удавалось, что-то — нет. К концу мы были истощены. Конечно, результат получился не тем, какого мы хотели. Я понимал, что такое может произойти.

Почему столько травм? Все приходили в разном состоянии. Я форсировал подготовку новичков. Так и пошли эти травмы. Мы могли бы на 5 очков набрать больше. Если брать в целом, то ребята сделали все, что могли. Текущее место в таблице нас не устраивает. Весной нам придется непросто.

— Кто формировал команду?

— Я это делал. Вся футбольная Россия говорила, что «Крылья» — первый кандидат на вылет. Если наши травмированные вернутся, то это будет тот состав, который начинал чемпионат. Но нам нужен форвард, а может, и два. Продублировать другие позиции. Нужно дополнить 4-5 позиций, — сказал Адиев.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.