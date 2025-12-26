Адиев: «Чернов едет на сбор с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев ответил на вопросы на пресс-конференции.

— За прошедшие 20 с лишним матчей мы не увидели системы в игре.

— Адиев хочет сохранить клуб в лиге. Он играет на результат. Понимаете, когда травмируются игроки клуба второй восьмерки — это очень проблематично. Об этом говорил и Гончаренко в «Пари НН». Сперва мы играли в контроль, потом мы от него отказались. Я сам сказал команде, что там нужны очки. Думаете мне нравится этот футбол? Но я добывал результат. Я не могу бросать белый флаг. И не буду этого делать.

— Что с состоянием Ракова и может ли Чернов уйти зимой?

— По Чернову — никто не покидает команду на сегодняшний день. Он с нами едет на сбор. Ракову дали месяц паузы. Думали, консервативно сможет залечить травму. Но решили прооперировать. В сезоне он должен появиться. Но на первом и втором сборе вряд ли будет доступен, — сказал Адиев.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.