Глава «Крыльев» Яковлев: «С арендами можно сделать шаг назад. Если бы взяли Гайча на постоянной основе, были бы проблемы»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев ответил на вопросы на пресс-конференции.

«Про Ракова. Думаю, еще увидим его в игре. То, что произошло — бывает. Мы разобрались с этой травмой, она преследовала его несколько лет. Это повреждение он получил не у нас. По Чернову у меня нет вопросов. Потому что никто не обращался в клуб. Арендованные игроки — это моя боль. Поскольку мы не смогли взять постоянных игроков на эту позицию. Но летом мы не были готовы отдавать большие денежные средства. Аренда чуть неправильно, наверное. Но с другой стороны — можно сделать шаг назад. Как с Гайчем например. Если бы мы взяли его на постоянной основе, то были бы проблемы», — сказал Яковлев.

Самарцы в августе 2025 года арендовали Адольфо Гайча у ЦСКА. 26-летний аргентинец провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.