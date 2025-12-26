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26 декабря 2025, 19:42

Глава «Крыльев» Яковлев: «С арендами можно сделать шаг назад. Если бы взяли Гайча на постоянной основе, были бы проблемы»

Александр Абустин
корреспондент

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев ответил на вопросы на пресс-конференции.

«Про Ракова. Думаю, еще увидим его в игре. То, что произошло — бывает. Мы разобрались с этой травмой, она преследовала его несколько лет. Это повреждение он получил не у нас. По Чернову у меня нет вопросов. Потому что никто не обращался в клуб. Арендованные игроки — это моя боль. Поскольку мы не смогли взять постоянных игроков на эту позицию. Но летом мы не были готовы отдавать большие денежные средства. Аренда чуть неправильно, наверное. Но с другой стороны — можно сделать шаг назад. Как с Гайчем например. Если бы мы взяли его на постоянной основе, то были бы проблемы», — сказал Яковлев.

Самарцы в августе 2025 года арендовали Адольфо Гайча у ЦСКА. 26-летний аргентинец провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.

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Адольфо Гайч
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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