Глава совета директоров «Крыльев» Яковлев: «Наша цель — это быть в восьмерке»
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев рассказал планах клуба на будущее.
— Какова дальнейшая концепция развития клуба?
— Этот вопрос риторический. Наш клуб — не только первая команда, еще есть и другие. Например, наши девочки очень порадовали в этом году. Что касается стратегии. Конечно, нам хочется быть в первой пятерке. Может, политика такая не понравится нашим болельщикам, но у нас задача — остаться в РПЛ. Хочется быть выше, но мы не хотим тратить много денег. Нужно тратить их столько, сколько нужно. Есть определенные хвосты, которые надо заносить. Когда хвост большой, тяжело его носить. Вот нам с ним сейчас тяжело. Не было бы хвостов, может, другое было бы развитие клуба. Но весной мы будем выглядеть иначе, поскольку отбросим этот хвост. К нам придут неплохие ребята. Да, это все субъективно, конечно.
— Только нельзя менять концепцию под каждого приходящего тренера.
— Наша цель — это быть в восьмерке. Ее никто не снимал. Сейчас прошли экватор чемпионата. Хорошо или плохо это сделали — не знаю. Еще есть много игр. Задача в кубке — пройти дальше. Обыграть «Оренбург». Да, задача рискованная. Потому что в других клубах это убирают. Ставят одну задачу — остаться в лиге. Но пока мы себя ограничиваем. Сами и те моменты, которые присутствуют в нашем клубе. Иногда читаю, что есть какие-то задолженности. Но у клуба нет ни рубля задолженности перед персоналом, игроками. Все обязательства мы выполняем, все выплатили. Вообще нет никаких вопросов. Вот писали бы что-то хорошее про команду!
— Какая ответственность за вылет в ФНЛ?
— Ответственность разделена. На мне ее больше, конечно. Еще раз скажу, АО «Крылья Советов» — очень большая система. Но пеплом голову я не собираюсь посыпать. Пока нет никаких вопросов. А чего мы вообще мыслим про вылет? Откуда этот негатив? Посмотрите на соседей, они потратили столько. Даже не могу подумать о том, как они это сделали. Мы пойдем на дополнительные расходы, которые не рассчитывали осуществлять. Но если купить одного игрока за кучу денег — ничего не изменится. Должен быть баланс. Его тяжело поймать, но можно.
После 18 туров сезона-2025/26 самарский клуб с с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1