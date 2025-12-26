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Глава совета директоров «Крыльев» Яковлев: «Наша цель — это быть в восьмерке»

Александр Абустин
корреспондент

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев рассказал планах клуба на будущее.

— Какова дальнейшая концепция развития клуба?

— Этот вопрос риторический. Наш клуб — не только первая команда, еще есть и другие. Например, наши девочки очень порадовали в этом году. Что касается стратегии. Конечно, нам хочется быть в первой пятерке. Может, политика такая не понравится нашим болельщикам, но у нас задача — остаться в РПЛ. Хочется быть выше, но мы не хотим тратить много денег. Нужно тратить их столько, сколько нужно. Есть определенные хвосты, которые надо заносить. Когда хвост большой, тяжело его носить. Вот нам с ним сейчас тяжело. Не было бы хвостов, может, другое было бы развитие клуба. Но весной мы будем выглядеть иначе, поскольку отбросим этот хвост. К нам придут неплохие ребята. Да, это все субъективно, конечно.

— Только нельзя менять концепцию под каждого приходящего тренера.

— Наша цель — это быть в восьмерке. Ее никто не снимал. Сейчас прошли экватор чемпионата. Хорошо или плохо это сделали — не знаю. Еще есть много игр. Задача в кубке — пройти дальше. Обыграть «Оренбург». Да, задача рискованная. Потому что в других клубах это убирают. Ставят одну задачу — остаться в лиге. Но пока мы себя ограничиваем. Сами и те моменты, которые присутствуют в нашем клубе. Иногда читаю, что есть какие-то задолженности. Но у клуба нет ни рубля задолженности перед персоналом, игроками. Все обязательства мы выполняем, все выплатили. Вообще нет никаких вопросов. Вот писали бы что-то хорошее про команду!

— Какая ответственность за вылет в ФНЛ?

— Ответственность разделена. На мне ее больше, конечно. Еще раз скажу, АО «Крылья Советов» — очень большая система. Но пеплом голову я не собираюсь посыпать. Пока нет никаких вопросов. А чего мы вообще мыслим про вылет? Откуда этот негатив? Посмотрите на соседей, они потратили столько. Даже не могу подумать о том, как они это сделали. Мы пойдем на дополнительные расходы, которые не рассчитывали осуществлять. Но если купить одного игрока за кучу денег — ничего не изменится. Должен быть баланс. Его тяжело поймать, но можно.

После 18 туров сезона-2025/26 самарский клуб с с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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