Глава совета директоров «Крыльев» Яковлев: «Наша цель — это быть в восьмерке»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев рассказал планах клуба на будущее.

— Какова дальнейшая концепция развития клуба?

— Этот вопрос риторический. Наш клуб — не только первая команда, еще есть и другие. Например, наши девочки очень порадовали в этом году. Что касается стратегии. Конечно, нам хочется быть в первой пятерке. Может, политика такая не понравится нашим болельщикам, но у нас задача — остаться в РПЛ. Хочется быть выше, но мы не хотим тратить много денег. Нужно тратить их столько, сколько нужно. Есть определенные хвосты, которые надо заносить. Когда хвост большой, тяжело его носить. Вот нам с ним сейчас тяжело. Не было бы хвостов, может, другое было бы развитие клуба. Но весной мы будем выглядеть иначе, поскольку отбросим этот хвост. К нам придут неплохие ребята. Да, это все субъективно, конечно.

— Только нельзя менять концепцию под каждого приходящего тренера.

— Наша цель — это быть в восьмерке. Ее никто не снимал. Сейчас прошли экватор чемпионата. Хорошо или плохо это сделали — не знаю. Еще есть много игр. Задача в кубке — пройти дальше. Обыграть «Оренбург». Да, задача рискованная. Потому что в других клубах это убирают. Ставят одну задачу — остаться в лиге. Но пока мы себя ограничиваем. Сами и те моменты, которые присутствуют в нашем клубе. Иногда читаю, что есть какие-то задолженности. Но у клуба нет ни рубля задолженности перед персоналом, игроками. Все обязательства мы выполняем, все выплатили. Вообще нет никаких вопросов. Вот писали бы что-то хорошее про команду!

— Какая ответственность за вылет в ФНЛ?

— Ответственность разделена. На мне ее больше, конечно. Еще раз скажу, АО «Крылья Советов» — очень большая система. Но пеплом голову я не собираюсь посыпать. Пока нет никаких вопросов. А чего мы вообще мыслим про вылет? Откуда этот негатив? Посмотрите на соседей, они потратили столько. Даже не могу подумать о том, как они это сделали. Мы пойдем на дополнительные расходы, которые не рассчитывали осуществлять. Но если купить одного игрока за кучу денег — ничего не изменится. Должен быть баланс. Его тяжело поймать, но можно.

После 18 туров сезона-2025/26 самарский клуб с с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.