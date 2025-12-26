Глава «Крыльев» Яковлев: «Оборона важнее нападения. Как играть с ЦСКА и «Спартаком» в атакующий футбол?»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев ответил на вопросы на пресс-конференции.

«Оборона для меня — важная вещь. Вратарь тоже. Нападение менее важно. Не проигрывает тот, кто не пропускает. Что касается нашей лиги. С определенными командами можно играть в атакующий футбол. Но как это делать с ЦСКА, «Спартаком», «Краснодаром»? Пока не нашли ко всем этим [командам] ключики. Задача у меня перед нашими болельщиками, чтобы наш клуб оставался в РПЛ. Эта задача будет исполнена. Повторюсь, сейчас проблем я не вижу. Дальше все будет только лучше», — сказал Яковлев.

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.