Ивлев высказался о будущем Лунева и Нгамале в «Динамо»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался о будущем вратаря Андрея Лунева и нападающего Муми Нгамале в столичном клубе.

Соглашения обоих игроков с бело-голубыми заканчиваются 30 июня 2026 года.

«Их контракты пока действуют. Это два кейса, которые сейчас находятся в проработке. Сандро будет смотреть в том числе на то, насколько Нгамале подходит под его видение игры команды. Поэтому давайте дадим какое-то время, чтобы завершить этот процесс», — приводит слова Ивлева ТАСС.

34-летний Лунев выступает за «Динамо» с 1 июля 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 18 матчах и не пропустил в четырех из них. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 800 тысяч евро.

31-летний Нгамале перешел в «Динамо» из «Янг Бойз» 8 сентября 2022 года. В сезоне-2025/26 форвард забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 29 играх. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2,50 миллиона евро. 4 июня «СЭ» сообщал, что форвард может продлить контракт с бело-голубыми.

22 мая «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера.

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