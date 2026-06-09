Ахметов — об уходе из «Зенита»: «Все сложилось не так, как хотелось бы»

Полузащитник Ильзат Ахметов прокомментировал уход из «Зенита».

8 июня пресс-служба сине-бело-голубых объявила о расставании с 28-летним футболистом в связи с окончанием срока действия контракта.

«К сожалению, не все сложилось так, как хотелось бы, но это часть моего пути. Для меня бесценный опыт и важный урок. Спасибо, Питер», — написал Ахметов в соцсетях.

Ахметов присоединился к питерской команде в 2024 году, подписав контракт до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год. Он провел 21 матч за «Зенит» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Вместе с питерцами полузащитник стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В сезоне-2025/26 хавбек выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. Он забил два гола и отдал восемь результативных передач в 31 матче.

Статистический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ахметова в 1,5 миллиона евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max