«Акрон» объявил об уходе Севикяна и Кузьмина

Полузащитники «Акрона» Максим Кузьмин и Эдгар Севикян покинули команду, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

30-летний россиянин ушел в связи с истечением контракта, 24-летний армянин вернулся в «Ференцварош» после окончания аренды.

Кузьмин в сезоне-2025/26 провел 23 матча и сделал 1 результативный пас. На счету Севикяна — 13 матчей и 1 гол.