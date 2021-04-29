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Председатель совдира «Зенита» Илюхина лоббирует возвращение «Оренбурга» в РПЛ

17:03
Футболисты «Оренбурга». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Оренбурга». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», председатель совета директоров «Зенита», член исполкома РФС Елена Илюхина пытается добиться того, чтобы «Оренбург» прошел лицензирование в РПЛ. У клуба стадион второй категории, для того, чтобы получить право сыграть в РПЛ, этого мало, арена не проходит по вместимости. Илюхина будет пытаться добиться исключения для «Оренбурга» через бюро Исполкома РФС.

РПЛ выступает категорически против этого. Решения пока нет. Оренбургский клуб сейчас занимает второе место в ФНЛ и является одним из фаворитов на прямую путевку в РПЛ. Дедлайн по лицензированию — 5 мая.

Аналогичная проблема может возникнуть у «Алании». Их стадион реконструируют. Сегодня на исполкоме РФС поднимали вопрос, у кого будет приоритет, если клубы, заслужившие места в РПЛ по спортивному принципу, не пройдут лицензирование. Вопрос был отложен. Исполком склоняется к тому, что в приоритете должен быть спортивный принцип. Если «Оренбург» и «Алания» не получат лицензии, или кто-то из четвертки, их заменят пятое и шестое место ФНЛ.

(Севастиан Терлецкий)

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