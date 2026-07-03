Полузащитник «Оренбурга» Горелов перешел в «Ротор»

Полузащитник «Оренбурга» Павел Горелов стал игроком «Ротора», сообщила пресс-служба волгоградского клуба.

Контракт с 23-летним футболистом заключен на три года.

Горелов присоединился к «Оренбургу» в сентябре 2025 года. До этого он выступал за новороссийский «Черноморец». В общей сложности в сезоне-2025/26 полузащитник сыграл 15 матчей, в которых не совершил результативных действий.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.