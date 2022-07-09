Гендиректор «Зенита» пообещал сделать татуировку с эмблемой клуба после 10-го чемпионства

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев пообещал сделать татуировку с эмблемой клуба.

— Вы один раз пообещали, что после чемпионства набьете татуировку.

— Да.

— Когда собираетесь?

— Я на 10-е буду. Точно, конечно.

На данный момент «Зенит» является восьмикратным чемпионом России, а также стал чемпионом СССР в 1984 году.