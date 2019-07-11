"Предложений было много, но Баринов – патриот "Локомотива". Агент Дмитрия – о продлении контракта

Павел Банатин, представитель 22-летнего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, рассказал "СЭ" детали продления контракта с железнодорожниками. В начале недели договор с хавбеком пролонгирован до лета 2023 года.

– За последние годы Баринов в составе "Локо" выиграл четыре трофея и не хочет останавливаться на достигнутом, – сказал Банатин. – Дима очень надеется, что клуб и в дальнейшем будет ставить самые высокие задачи, не снизит планку ожиданий для фанатов и для футболистов. Важно, чтобы и болельщики понимали: настоящим спортсменам прежде всего хочется зарабатывать вовсе не деньги, а в первую очередь трофеи, титулы, а еще – любовь, уважение трибун. А что касается контрактных переговоров, то хотелось бы поблагодарить руководство "Локомотива" за профессионализм и понимание.

– Это правда, что Баринову летом поступило много предложений от других российских команд? В частности, на днях в Телеграм-каналах проходила информация про "Спартак".

– Про "Спартак" – это неправда. Но других предложений действительно было много. В общем-то, ни для кого не секрет, что Баринов – прогрессирующий и востребованный полузащитник, в этом году он стал вызываться в сборную России и получать там игровое время, а в "Локомотиве" является твердым футболистом стартового состава. Думаю, болельщикам "Локо" должно быть приятно, что ради родного клуба Дима отказался от очень привлекательных вариантов.

– Каких?

– Из клубов-конкурентов из РПЛ, из английской премьер-лиги и из других лиг Европы. Предложений действительно пришло немало, и очень привлекательных. Но Баринов изначально был нацелен продолжить расти и побеждать вместе с "Локомотивом". Эти слова могут громко прозвучать, но Дмитрий – правда настоящий патриот "Локомотива". А финансовая сторона никогда не была для него первоочередной темой.

Для понимания: когда мы с Димой обсуждали иные варианты помимо "Локомотива" (я ему, естественно, сообщал обо всех предложениях), то до разговора о финансовых условиях дело даже не доходило. Я рад, что в итоге все сложилось, как мы и планировали. И "Локомотив" с Бариновым начали новый сезон с еще одного трофея. (Дмитрий Симонов)

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