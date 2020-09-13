Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:3) прокомментировал информацию об уходе нападающего Александра Кокорина. 29-летний россиянин дебютировал за красно-белых в этой встрече.

— Когда мы увидим топового Кокорина? Он топовый. Разговоры о «Роме»? Увидим офер, будем разговаривать, — сказал Газизов.

— Готовы его продать?

— Я ничего не готов продавать, эта работа любит тишину. Да, предложение есть.

— То есть Кокорин может уйти из «Спартака»?

— Я ничего не исключаю в этой жизни. (Севастиан Терлецкий)

Шамиль Газизов: «Футбол не состоит из трансферов»