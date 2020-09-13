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«Предложение есть. Я ничего не исключаю». Газизов — о продаже Кокорина

22:05
13 сентября. Москва. ЦСКА — «Спартак» — 3:1. Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
13 сентября. Москва. ЦСКА — «Спартак» — 3:1. Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:3) прокомментировал информацию об уходе нападающего Александра Кокорина. 29-летний россиянин дебютировал за красно-белых в этой встрече.

— Когда мы увидим топового Кокорина? Он топовый. Разговоры о «Роме»? Увидим офер, будем разговаривать, — сказал Газизов.

— Готовы его продать?

— Я ничего не готов продавать, эта работа любит тишину. Да, предложение есть.

— То есть Кокорин может уйти из «Спартака»?

— Я ничего не исключаю в этой жизни. (Севастиан Терлецкий)

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