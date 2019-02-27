Правительство РФ профинансирует введение системы Fan ID на матчах РПЛ

Правительство России обеспечит финансовую поддержку работы системы Fan ID на матчах РПЛ, сообщила глава отдела Минспорта РФ по проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева.

- Расходы на реализацию распоряжения правительства не будут вынесены на уровень выше распоряжения правительства, - приводит слова Григорьевой ТАСС. - Этот проект будет поддержан деньгами, он не ляжет на плечи клубов.

Система Fan ID была опробована на ЧМ-2018 в России. Каждый болельщик, купивший билет на матч чемпионата мира, получал специальную карту, которая обеспечивала ему бесплатный проезд между городами и на общественном транспорте. Глава российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что эта система будет работать и на матчах чемпионата Европы.