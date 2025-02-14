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Орещук: «Звонит Галицкий — и на меня выливается ушат помоев!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Президент «Краснодара» Сергей Галицкий
Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

— С Галицким у вас тоже общение было яркое?

— Более чем. Мне позвонил Сергей Вахрушев...

— Руководитель селекционной службы «Краснодара», умерший молодым?

— Да. Говорит: «Тебе сейчас наберет Галицкий, хочет пообщаться». — «Повод?» — «Что-то по Енджейчику».

— Вы предлагали поляка в «Краснодар»?

— Да. Сам быстро перезвонил Пекарски: «Краснодар» заинтересовался Енджейчиком. Могу говорить от твоего имени? Все будут знать, что футболист твой». — «Давай». Тут как раз звонок от Галицкого. Беру трубку — и на меня выливается ушат помоев!

— Как-то не похоже на Сергея Николаевича.

— Вот поверьте — так и было. Тогда еще Толстых возглавлял РФС — и риторика в его стиле: «Вы, агенты, зло, то-се...» Вклиниться в спич невозможно, пришлось дослушать до конца. Потом говорю: «Николаич, а что случилось?» — «Вы охренели, такие комиссионные?!»

— Кстати, какие?

— Сейчас дойдем. Я-то вообще не в переговорах, ничего не знаю. Пекарски мне не говорил. Ладно, Галицкому свою неосведомленность не демонстрирую. Тот так же резко обрывает монолог, вешает трубку. Я перезваниваю Пекарски: «Меня только что обосрали с ног до головы. Что происходит?»

— Объяснил?

— Рассказывает: из «Краснодара» звонили, интересовались условиями. Я ответил: цена вот такая. Но если хотите снизить ее в два раза, дайте комиссионные чуть-чуть больше. Не стандартные 10 процентов.

У меня все прояснилось в мозгу. Галицкому перезвонить я не мог, это слишком высоко. Набрал Хашигу: «Леонидыч, а ничего, что цена в два раза меньше выходит?» — «Сергей Николаевич не хочет вас баловать, платить комиссию больше 10 процентов». — «Тогда езжайте сами в Варшаву, договаривайтесь с «Легией» и Пекарски, платите ему».

Они так и поступили. Заплатили комиссию агенту — 10 процентов — и взяли игрока гораздо дороже той суммы, которую выставлял Пекарски. «Краснодар» попал на серьезные деньги. Кто выиграл, я так и не понял.

— Точно не вы. Выпали из сделки?

— Ну да, работали напрямую. Заплатив польскому агенту. Так Енджейчик стоил около двух миллионов, но отдали «Легии» четыре.

Роман Орещук.Роман Орещук: «Лера Кудрявцева сделала грудь на мои деньги»

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Артур Енджейчик
Роман Орещук
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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