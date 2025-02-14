Орещук: «Звонит Галицкий — и на меня выливается ушат помоев!»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

— С Галицким у вас тоже общение было яркое?

— Более чем. Мне позвонил Сергей Вахрушев...

— Руководитель селекционной службы «Краснодара», умерший молодым?

— Да. Говорит: «Тебе сейчас наберет Галицкий, хочет пообщаться». — «Повод?» — «Что-то по Енджейчику».

— Вы предлагали поляка в «Краснодар»?

— Да. Сам быстро перезвонил Пекарски: «Краснодар» заинтересовался Енджейчиком. Могу говорить от твоего имени? Все будут знать, что футболист твой». — «Давай». Тут как раз звонок от Галицкого. Беру трубку — и на меня выливается ушат помоев!

— Как-то не похоже на Сергея Николаевича.

— Вот поверьте — так и было. Тогда еще Толстых возглавлял РФС — и риторика в его стиле: «Вы, агенты, зло, то-се...» Вклиниться в спич невозможно, пришлось дослушать до конца. Потом говорю: «Николаич, а что случилось?» — «Вы охренели, такие комиссионные?!»

— Кстати, какие?

— Сейчас дойдем. Я-то вообще не в переговорах, ничего не знаю. Пекарски мне не говорил. Ладно, Галицкому свою неосведомленность не демонстрирую. Тот так же резко обрывает монолог, вешает трубку. Я перезваниваю Пекарски: «Меня только что обосрали с ног до головы. Что происходит?»

— Объяснил?

— Рассказывает: из «Краснодара» звонили, интересовались условиями. Я ответил: цена вот такая. Но если хотите снизить ее в два раза, дайте комиссионные чуть-чуть больше. Не стандартные 10 процентов.

У меня все прояснилось в мозгу. Галицкому перезвонить я не мог, это слишком высоко. Набрал Хашигу: «Леонидыч, а ничего, что цена в два раза меньше выходит?» — «Сергей Николаевич не хочет вас баловать, платить комиссию больше 10 процентов». — «Тогда езжайте сами в Варшаву, договаривайтесь с «Легией» и Пекарски, платите ему».

Они так и поступили. Заплатили комиссию агенту — 10 процентов — и взяли игрока гораздо дороже той суммы, которую выставлял Пекарски. «Краснодар» попал на серьезные деньги. Кто выиграл, я так и не понял.

— Точно не вы. Выпали из сделки?

— Ну да, работали напрямую. Заплатив польскому агенту. Так Енджейчик стоил около двух миллионов, но отдали «Легии» четыре.