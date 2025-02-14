Орещук: «Звонит Галицкий — и на меня выливается ушат помоев!»
Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.
— С Галицким у вас тоже общение было яркое?
— Более чем. Мне позвонил Сергей Вахрушев...
— Руководитель селекционной службы «Краснодара», умерший молодым?
— Да. Говорит: «Тебе сейчас наберет Галицкий, хочет пообщаться». — «Повод?» — «Что-то по Енджейчику».
— Вы предлагали поляка в «Краснодар»?
— Да. Сам быстро перезвонил Пекарски: «Краснодар» заинтересовался Енджейчиком. Могу говорить от твоего имени? Все будут знать, что футболист твой». — «Давай». Тут как раз звонок от Галицкого. Беру трубку — и на меня выливается ушат помоев!
— Как-то не похоже на Сергея Николаевича.
— Вот поверьте — так и было. Тогда еще Толстых возглавлял РФС — и риторика в его стиле: «Вы, агенты, зло, то-се...» Вклиниться в спич невозможно, пришлось дослушать до конца. Потом говорю: «Николаич, а что случилось?» — «Вы охренели, такие комиссионные?!»
— Кстати, какие?
— Сейчас дойдем. Я-то вообще не в переговорах, ничего не знаю. Пекарски мне не говорил. Ладно, Галицкому свою неосведомленность не демонстрирую. Тот так же резко обрывает монолог, вешает трубку. Я перезваниваю Пекарски: «Меня только что обосрали с ног до головы. Что происходит?»
— Объяснил?
— Рассказывает: из «Краснодара» звонили, интересовались условиями. Я ответил: цена вот такая. Но если хотите снизить ее в два раза, дайте комиссионные чуть-чуть больше. Не стандартные 10 процентов.
У меня все прояснилось в мозгу. Галицкому перезвонить я не мог, это слишком высоко. Набрал Хашигу: «Леонидыч, а ничего, что цена в два раза меньше выходит?» — «Сергей Николаевич не хочет вас баловать, платить комиссию больше 10 процентов». — «Тогда езжайте сами в Варшаву, договаривайтесь с «Легией» и Пекарски, платите ему».
Они так и поступили. Заплатили комиссию агенту — 10 процентов — и взяли игрока гораздо дороже той суммы, которую выставлял Пекарски. «Краснодар» попал на серьезные деньги. Кто выиграл, я так и не понял.
— Точно не вы. Выпали из сделки?
— Ну да, работали напрямую. Заплатив польскому агенту. Так Енджейчик стоил около двух миллионов, но отдали «Легии» четыре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1