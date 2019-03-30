15:12 | Футбол — РПЛ

Пожарная тревога в пресс-центре на матче "Динамо" -"Локомотив"

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В перерыве матча 21-го тура чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Локомотивом" в пресс-центре "Арены Химки" дважды была объявлена пожарная тревога.

- Внимание, задымление в зоне, в которой вы находитесь. Срочно покинуть помещение, - объявил голос из колонки. Несмотря на объявление об эвакуации, пресс-центр никто из журналистов не покинул. Задымления никакого не было - как сообщили сотрудники "Арены Химки", пожарная тревога оказалась ложной.

Матч "Динамо" - "Локомотив" начался в 14.00 по московскому времени. (Константин Колмаков)

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Динамо - Локомотив

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
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