Пожарная тревога в пресс-центре на матче "Динамо" -"Локомотив"

В перерыве матча 21-го тура чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Локомотивом" в пресс-центре "Арены Химки" дважды была объявлена пожарная тревога.

- Внимание, задымление в зоне, в которой вы находитесь. Срочно покинуть помещение, - объявил голос из колонки. Несмотря на объявление об эвакуации, пресс-центр никто из журналистов не покинул. Задымления никакого не было - как сообщили сотрудники "Арены Химки", пожарная тревога оказалась ложной.

Матч "Динамо" - "Локомотив" начался в 14.00 по московскому времени. (Константин Колмаков)

Пожарная тревога в перерыве матча #ДинамоЛоко оказалась ложной pic.twitter.com/bhyaCmiO8Q – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 30 марта 2019 г.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.