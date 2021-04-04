Повреждение Магнуссона оказалось серьезным
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:1) рассказал о травме защитника Хердура Магнуссона.
Исландского защитника унесли с поля на носилках во втором тайме. Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.
«У нас еще случилась травма. Он (Магнуссон) сыграл за сборную, в пятницу немного потренировался, и теперь травмировался. По моей информации, повреждение оказалось серьезным. Очень жалко, что потеряли такого важного игрока для нас», — цитирует Олича сайт ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ivica-olic-bolelshchiki-byli-segodnya-nashim-12m-igrokom-komanda-kak-budto-igrala-doma/
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