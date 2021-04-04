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Повреждение Магнуссона оказалось серьезным

19:40
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Главный тренер ЦСКА Ивица Олич после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:1) рассказал о травме защитника Хердура Магнуссона.

Исландского защитника унесли с поля на носилках во втором тайме. Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.

«У нас еще случилась травма. Он (Магнуссон) сыграл за сборную, в пятницу немного потренировался, и теперь травмировался. По моей информации, повреждение оказалось серьезным. Очень жалко, что потеряли такого важного игрока для нас», — цитирует Олича сайт ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ivica-olic-bolelshchiki-byli-segodnya-nashim-12m-igrokom-komanda-kak-budto-igrala-doma/

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