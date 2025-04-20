ЦСКА и «Крылья Советов» встречаются в матче 25-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 20 апреля. Игра на «ВЭБ Арене» в Москве начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи москвичей и самарцев. С основными событиями и результатом игры ЦСКА — «Крылья Советов» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

20 апреля, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

ЦСКА с 47 очками находится на четвертом месте в чемпионате России, «Крылья Советов» с 26 очками располагаются на 11-й строчке турнирной таблицы. Встреча команд в первом круге РПЛ завершилась победой армейцев со счетом 2:1.