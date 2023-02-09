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Талалаев высказался о матчах «Торпедо» с «Факелом» и «Волгарем»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, насколько остался доволен качеством двух последних спаррингов на зимних сборах с «Факелом» (1:1) и «Волгарем» (1:3).

«Я бы в отдельности рассматривал эти поединки. Самое главное, что обошлось без травм, и наши ребята выдержали по 90 минут. Те, кто наиграл меньше 70 минут в первой игре, вышли во второй встрече. Качеством игры против Воронежа удовлетворены. С непростым и боевитым соперником сыграли 1:1, владели преимуществом, забили гол со стандарта. Пропустили быструю атаку, допустили немного индивидуальных ошибок, но сыграли неплохо. Что касается второй игры, то нашим болельщикам наглядно показали, что у нас есть в резерве и чем можем усилить команду. Мы живем в одной гостинице с «Волгарем» и тесно общаемся с тренерским штабом команды. Они показывают себя хорошо. С неплохой игрой недавно приезжал «Шинник», но «Волгарь» в игре с ними показал преимущество в организации», — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

Он отметил, что «Акроном» показал цельную игру.

«У нас кубковая игра скоро с «Акроном», внимательно за ними следим. Калешин делает хорошую работу, но «Балтика» первые два тайма доминировала полностью. Не знаю, что было в третьем, потому что мы уехали. С «Аланией» мы играли, понятно, что это организованная команда. Хорошо смотрится в атаке, есть вопросы в обороне, но мы их вскрыть не смогли», — добавил Талалаев.

После 17 туров «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/talalaev-o-matchakh-s-fakelom-i-volgaryom-glavnoe-chto-oboshlos-bez-travm-torpedo-vyderzhalo-90-minut-226400/
Андрей Талалаев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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