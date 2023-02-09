Талалаев высказался о матчах «Торпедо» с «Факелом» и «Волгарем»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, насколько остался доволен качеством двух последних спаррингов на зимних сборах с «Факелом» (1:1) и «Волгарем» (1:3).

«Я бы в отдельности рассматривал эти поединки. Самое главное, что обошлось без травм, и наши ребята выдержали по 90 минут. Те, кто наиграл меньше 70 минут в первой игре, вышли во второй встрече. Качеством игры против Воронежа удовлетворены. С непростым и боевитым соперником сыграли 1:1, владели преимуществом, забили гол со стандарта. Пропустили быструю атаку, допустили немного индивидуальных ошибок, но сыграли неплохо. Что касается второй игры, то нашим болельщикам наглядно показали, что у нас есть в резерве и чем можем усилить команду. Мы живем в одной гостинице с «Волгарем» и тесно общаемся с тренерским штабом команды. Они показывают себя хорошо. С неплохой игрой недавно приезжал «Шинник», но «Волгарь» в игре с ними показал преимущество в организации», — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

Он отметил, что «Акроном» показал цельную игру.

«У нас кубковая игра скоро с «Акроном», внимательно за ними следим. Калешин делает хорошую работу, но «Балтика» первые два тайма доминировала полностью. Не знаю, что было в третьем, потому что мы уехали. С «Аланией» мы играли, понятно, что это организованная команда. Хорошо смотрится в атаке, есть вопросы в обороне, но мы их вскрыть не смогли», — добавил Талалаев.

После 17 туров «Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).