«Спартак» и «Зенит» сыграют в сентябре и в мае в новом сезоне РПЛ

21 июня РПЛ опубликовала на своем официальном сайте календарь сезона-2022/2023. Стало известно, что «Спартак» и «Зенит» проведут матчи между собой в 8-м и 26-м турах.

8-й тур намечен на 2-4 сентября (красно-белые сыграют дома), а 26-й — на 5-7 мая («Зенит» сыграет дома).

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России по футболу. «Спартак» занял 10-е место.

Первый тур сезона-2022/2023 стартует 15-17 июля.

РПЛ опубликовала календарь на сезон-2022/23