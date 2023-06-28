Португальский агент оценил вероятность трансфера Хлусевича в «Спортинг»
Португальский агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича в «Спортинг».
«Да, действительно, «Спортинг» ищет игрока на эту эту позицию. Но я сомневаюсь, что лиссабонский клуб сможет конкурировать с итальянскими командами. Все зависит от суммы, которую «Спартак» хочет получить за Хлусевича. В Португалии с большим интересом следят за российскими игроками», — приводит слова Барбозы Legalbet.
Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Верона», «Лацио» и «Дженоа» проявляют интерес к игроку.
В минувшем сезоне 22-летний защитник провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами.
Источник: Legalbet
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