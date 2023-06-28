Португальский агент оценил вероятность трансфера Хлусевича в «Спортинг»

Португальский агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича в «Спортинг».

«Да, действительно, «Спортинг» ищет игрока на эту эту позицию. Но я сомневаюсь, что лиссабонский клуб сможет конкурировать с итальянскими командами. Все зависит от суммы, которую «Спартак» хочет получить за Хлусевича. В Португалии с большим интересом следят за российскими игроками», — приводит слова Барбозы Legalbet.

Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Верона», «Лацио» и «Дженоа» проявляют интерес к игроку.

В минувшем сезоне 22-летний защитник провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами.