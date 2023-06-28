Радченко считает Тюкавина, а не Пиняева лучшим молодым игроком сезона
Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал, кого считает лучшим молодым игроком сезона в РПЛ.
«Пиняев — молодой игрок, который неплохо выглядел в этом сезоне. О Сергее говорят уже не один год. Думаю, у него хороший пиар-менеджер, как бы это не пошло ему во вред. Я бы Тюкавина выбрал лучшим молодым футболистом», — цитирует Радченко «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне Пиняев провел 27 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. Зимой 18-летний полузащитник перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив».
На счету 21-летнего Тюкавина 10 голов и 7 результативных передач в 38 матчах за «Динамо» в сезоне-2022/23.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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8
|Локомотив
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9
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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|22.07
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
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Урал – ЦСКА
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