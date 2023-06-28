Игнатьев объяснил, как на «Зенит» повлияет уход Малкома и Клаудиньо
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на возможный уход из «Зенита» бразильских игроков.
«С уходом бразильцев в чемпионате повысится уровень конкуренции. На сегодняшний день у «Зенита», у которого в наличии имеются Малком, Клаудиньо и Вендел — большие игроки, и им сложно найти аналогов в нашей лиге, есть некие «материальные» и спортивные преимущества перед остальными. Я не думаю, что с их уходом у команды жизнь сильно усложнится. Там в руководстве есть умные люди, и они, имея возможность, приобретут игроков такого же калибра из той же Бразилии. Но, если эти адаптированные к нашему чемпионату футболисты уйдут, то ЦСКА, «Спартаку» и, возможно, «Локомотиву» будет легче конкурировать с «Зенитом», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.
«Зенит» по итогам сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России. Сейчас в клубе выступают бразильцы Родригао, Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Клаудиньо, Вендел, Густаво Мантуан, Ду Кейрос и Малком.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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