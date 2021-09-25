«Пора прервать черную полосу». «Спартак» представил анонс с Промесом к матчу против «Уфы»
«Спартак» в Twitter опубликовал анонс к матчу 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«Пора прервать черную полосу», — говорится в сообщении.
Пора прервать чёрную полосу ?#СпартакУфа — сегодня в 19:00 мск ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 25, 2021
Прямая трансляция встречи на @MatchTV ? pic.twitter.com/ry8WmX3umV
Московский клуб проиграл два последних матча «Легии» (0:1) и ЦСКА (0:1).
Матч «Спартак» — «Уфа» пройдет 25 сентября в Москве и начнется в 19:00 мск.
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