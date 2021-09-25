Отец Бохинена рассказал, что полузащитник ЦСКА еще не адаптировался к жизни в Москве
Ларс Бохинен, отец полузащитника ЦСКА Эмиля Бохинена рассказал о проблемах сына с адаптацией к жизни в России.
«Всегда нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новой культуре. Думаю, ему было легче, когда он только пришел в команду, тогда в ЦСКА было несколько исландцев. Чидера Эджуке все еще в команде. Эмиль был близок с Николой Влашичем, но теперь он в «Вест Хэме». У них была определенная социальная группа, но многие теперь ушли, в ЦСКА осталось немного иностранцев. Эмилю нужно поработать над тем, чтобы привыкнуть к одиночеству. Конечно, это непросто, когда тебе 22 года, а ты живешь в городе с более чем 10 миллионами жителей», — приводит Dagbladet слова Бохинена-старшего.
Эмиль Бохинен перешел в ЦСКА в феврале 2021 года. В сезоне-2021/22 22-летний норвежец провел 6 матчей за красно-синих и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dagbladet.no/sport/forste-gang-pa-31-ar/74251952
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