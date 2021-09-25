Отец Бохинена рассказал, что полузащитник ЦСКА еще не адаптировался к жизни в Москве

Ларс Бохинен, отец полузащитника ЦСКА Эмиля Бохинена рассказал о проблемах сына с адаптацией к жизни в России.

«Всегда нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новой культуре. Думаю, ему было легче, когда он только пришел в команду, тогда в ЦСКА было несколько исландцев. Чидера Эджуке все еще в команде. Эмиль был близок с Николой Влашичем, но теперь он в «Вест Хэме». У них была определенная социальная группа, но многие теперь ушли, в ЦСКА осталось немного иностранцев. Эмилю нужно поработать над тем, чтобы привыкнуть к одиночеству. Конечно, это непросто, когда тебе 22 года, а ты живешь в городе с более чем 10 миллионами жителей», — приводит Dagbladet слова Бохинена-старшего.

Эмиль Бохинен перешел в ЦСКА в феврале 2021 года. В сезоне-2021/22 22-летний норвежец провел 6 матчей за красно-синих и не отличился результативными действиями.