Популярный паблик вспомнил гол Глушакова «Амкару»: «Ракета приближается, прячьтесь»

Популярный паблик 443 вспомнил гол полузащитника Дениса Глушкова в матче «Спартака» с «Амкаром» (1:0) в сезоне-2016/17.

В той встрече футболист забил решающий мяч на 90+1-й минуте и помог команде выиграть.

«Ракета приближается, прячьтесь», — подписан ролик.

Глушаков покинул «Спартак» в июне 2019 года после 6 лет выступлений в команде. Сейчас он играет в составе «Химок», которые занимают 10-е место в турнирной таблице после 20 туров РПЛ.