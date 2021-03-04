Депутат Милонов раскритиковал поведение Аланы Мамаевой

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался по поводу поведения жены полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Аланы.

«Не моя прерогатива оценивать игру Мамаева, но вспоминая все эти многочисленные истории, хочется сказать: «Парни, смотрите, кого вы берете в жены». Эта женщина себя не уважает, раз так себя показала. Ну не нравится тебе мужик, уходи от него и все. Но не надо свои трусы снимать и тыкать ими всем в морду. И его трусами тоже не надо. Мне это точно не интересно», — цитирует Милонова «РБ Спорт».

Вчера, 3 марта, супруга Мамаева в соцсети рассказала об измене мужа. Несколько часов спустя появилась информация, что девушка пыталась покончить с собой. Сейчас она находится в больнице.