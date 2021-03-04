Агент Ойонго заявил о возвращении игрока из «Краснодара» в «Монпелье»

Футбольный агент Адриен Дюран, представляющий интересы камерунского защитника Амбруаза Ойонго, сообщил «СЭ», что игрок вернется в «Монпелье».

«Операция в Барселоне, а потом возвращаемся в «Монпелье». Благодарны «Краснодару», они шикарны — выплатили зарплату до конца сезона, — сказал Дюран «СЭ».

Новичок «Краснодара» получил травму в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2). Этот матч стал дебютным для Ойонго, которого «Краснодар» арендовал у французского «Монпелье» до конца сезона-2020/21. 29-летний камерунский защитник появился на поле на 33-й минуте, заменив травмированного Евгения Чернова. На второй тайм Ойонго не вышел.

(Данил Алешин)