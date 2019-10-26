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«Попик, надо за собой следить, а то помрешь еще на поле». Карпин поздравил Попова с днем рождения

23:16

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил полузащитника команды Ивелина Попова с 32-летием.

— Попик, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе здоровья, самое главное, потому что ты не молодеешь, к сожалению, а все стареешь, — сказал Карпин. — Так что надо за собой следить, надо много тренироваться, надо хорошо восстанавливаться, а то и помрешь у нас там на поле! Будем все мы плакать очень. Еще раз с днем рождения, удачи и здоровья, самое главное.

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