Понсе: Были предложения от других клубов, но в «Спартаке» мне все нравится"

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе сообщил, что ему поступали предложения о переходе от других клубов. Однако, по его словам, его все устраивает в Москве.

Ранее появилась информация, что Понсе в летнее трансферное окно может покинуть «Спартак».

«Понятия не имею, для чего люди придумывают подобные новости про мое «недовольство». Это абсолютная неправда. Что касается предложений от других клубов, то они действительно были, но в Москве и в «Спартаке» мне все нравится. С первого дня работы здесь я только благодарен клубу и намерен принести ему еще много пользы», — цитирует Понсе сайт «Спартака».

В прошлом сезоне 24-летний форвард провел за красно-белых 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Понсе в 7 миллионов евро.