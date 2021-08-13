Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Понсе: Были предложения от других клубов, но в «Спартаке» мне все нравится"

11:53
Теги:

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе сообщил, что ему поступали предложения о переходе от других клубов. Однако, по его словам, его все устраивает в Москве.

Ранее появилась информация, что Понсе в летнее трансферное окно может покинуть «Спартак».

«Понятия не имею, для чего люди придумывают подобные новости про мое «недовольство». Это абсолютная неправда. Что касается предложений от других клубов, то они действительно были, но в Москве и в «Спартаке» мне все нравится. С первого дня работы здесь я только благодарен клубу и намерен принести ему еще много пользы», — цитирует Понсе сайт «Спартака».

В прошлом сезоне 24-летний форвард провел за красно-белых 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Понсе в 7 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-08-13-esekel_ponse_byli_predlozheniya_ot_drugikh_klubov_no_u_menya_yeshche_yest_dela_v_spartake/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Ласицкене высказалась о ситуации с украинской легкоатлеткой Магучих
Андрей Орловский - о бое с Дациком: «Смотрю, жирный какой-то, говорит как идиот»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийское серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд