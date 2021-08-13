Бывший журналист «СЭ» Дмитрий Зеленов стал новым главой пресс-службы «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении Дмитрия Зеленова новым главой пресс-службы клуба.

Антон Фетисов, возглавлявший департамент развития и коммуникаций, а также пресс-атташе Ярослав Кулемин покинули «Спартак».

В период с 2010 по 2020 год Зеленов был журналистом «СЭ», после чего перешел на должность руководителя пресс-службы Тинькофф РПЛ.