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Бывший журналист «СЭ» Дмитрий Зеленов стал новым главой пресс-службы «Спартака»

12:00
Дмитрий Зеленов. Фото ФК «Спартак»
Дмитрий Зеленов. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» объявил о назначении Дмитрия Зеленова новым главой пресс-службы клуба.

Антон Фетисов, возглавлявший департамент развития и коммуникаций, а также пресс-атташе Ярослав Кулемин покинули «Спартак».

В период с 2010 по 2020 год Зеленов был журналистом «СЭ», после чего перешел на должность руководителя пресс-службы Тинькофф РПЛ.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-08-13-dmitriy_zelenov_vozglavil_press-sluzhbu_spartaka/

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Иван Торопцев все материалы автора

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