Бывший журналист «СЭ» Дмитрий Зеленов стал новым главой пресс-службы «Спартака»
12:00
«Спартак» объявил о назначении Дмитрия Зеленова новым главой пресс-службы клуба.
Антон Фетисов, возглавлявший департамент развития и коммуникаций, а также пресс-атташе Ярослав Кулемин покинули «Спартак».
В период с 2010 по 2020 год Зеленов был журналистом «СЭ», после чего перешел на должность руководителя пресс-службы Тинькофф РПЛ.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-08-13-dmitriy_zelenov_vozglavil_press-sluzhbu_spartaka/
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