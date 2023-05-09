Пономарев считает возраст Набабкина нормальным для защитника в современном футболе

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал для «СЭ» новость о возможном продлении контракта Кирилла Набабкина с армейцами.

«Кирилл — нормальный парень. Мне он нравится как игрок. Возраст Набакина? Для защитника это нормально. В наше время 30 лет считались серьезным возрастом, где бы ты ни играл. Раньше были скоростные крайние нападающие и было тяжело играть. А сейчас нет никого. Никто никого не обыгрывает. Игрок тебя обыгрывать не будет. Тот, кто играет в советский футбол, тот выигрывает. ЦСКА ставит такой футбол, «Зенит» тоже играет в скоростной футбол. А так все остальные тягомотиной занимаются. Это ужас какой-то. Стыдно смотреть. Сейчас бы Бесков, Якушин с ума посходили, если бы такой футбол увидели», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В этом сезоне 36-летний Набабкин провел 28 матчей и забил 1 гол.