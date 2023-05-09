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Сегодня, 17:15

Пономарев считает возраст Набабкина нормальным для защитника в современном футболе

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал для «СЭ» новость о возможном продлении контракта Кирилла Набабкина с армейцами.

«Кирилл — нормальный парень. Мне он нравится как игрок. Возраст Набакина? Для защитника это нормально. В наше время 30 лет считались серьезным возрастом, где бы ты ни играл. Раньше были скоростные крайние нападающие и было тяжело играть. А сейчас нет никого. Никто никого не обыгрывает. Игрок тебя обыгрывать не будет. Тот, кто играет в советский футбол, тот выигрывает. ЦСКА ставит такой футбол, «Зенит» тоже играет в скоростной футбол. А так все остальные тягомотиной занимаются. Это ужас какой-то. Стыдно смотреть. Сейчас бы Бесков, Якушин с ума посходили, если бы такой футбол увидели», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В этом сезоне 36-летний Набабкин провел 28 матчей и забил 1 гол.

Кирилл Набабкин
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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