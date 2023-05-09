Источник: ЦСКА на год продлит контракт с Набабкиным

ЦСКА продлит контракт с защитником Кириллом Набабкиным, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. Соглашение рассчитано на год.

Действующий контракт 36-летнего игрока истекает в конце этого сезона.

В этом сезоне Набабкин провел за ЦСКА 28 матчей и забил 1 гол.