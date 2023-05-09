Источник: ЦСКА на год продлит контракт с Набабкиным
ЦСКА продлит контракт с защитником Кириллом Набабкиным, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале. Соглашение рассчитано на год.
Действующий контракт 36-летнего игрока истекает в конце этого сезона.
В этом сезоне Набабкин провел за ЦСКА 28 матчей и забил 1 гол.
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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