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Сегодня, 17:28

Непомнящий высказался о чемпионстве «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский спортивный функционер Валерий Непомнящий поделился эмоциями от очередного чемпионства «Зенита» в РПЛ.

«Спартак» смог навязать борьбу «Зениту» в матче? Да, конечно, хотя основную задачу команда не выполнила. Все равно победа «Зенита» в матче и в чемпионате закономерна. Гегемония того или иного клуба — это нормально. В европейских чемпионатах часто бывает такое, что один и тот же коллектив выигрывает чемпионство. В России нужно немного иначе относиться к тотальному доминированию «Зенита». Я понимаю, что кого-то сильно раздражает такая гегемония. Но кто мешает другим клубам бороться за чемпионство? Возьмите то же «Динамо». Есть финансовые возможности, в прошлом сезоне они навязывали конкуренцию «Зениту», но в один момент что-то рассыпалось. В «Зените» иначе относятся к этому вопросу. Как-то они убеждают топовых игроков остаться в клубе. Гражданство им дают, еще чего-то. Я восхищаюсь тем, как Семак на протяжении такого долгого времени управляет командой. Там в коллективе нет панибратства. Все игроки понимают, что с его решениями нет смысла спорить", — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ московский «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, 51 очко.

Для «Зенита» победа в чемпионате страны стала пятой подряд и десятой в истории, благодаря чему клуб получил вторую звезду на своей эмблеме.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005116923_nepomnyaschiy__o_chempionstve_zenita_v_2024_godu_horoshaya_shutka
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

 9
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