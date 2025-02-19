Пономарев считает, что Батракову не стоит торопиться с переездом в Европу

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову не нужно спешить с отъездом в европейские топ-чемпионаты.

«Батракову надо еще минимум два-три года играть в «Локомотиве» и никуда не дергаться. Надо нарастить мышцы, заматереть, получить опыт, наделать ошибок. Пока у него все получается, никаких претензий к нему нет. Он играет слегка по-мальчишески, у него полная свобода действий — беги, куда хочешь. Сейчас у него все хорошо, но потом может возникнуть и спад», — цитирует Пономарева Газета.ru.

В этом сезоне на счету 19-летнего футболиста 17 матчей, в которых он забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач. Он занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая 4 гола форварду Манфреду Угальде из «Спартака».