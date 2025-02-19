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Тикнизян согласился с Кокориным в оценке уровня РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Футболисты Наир Тикнизян и Александр Кокорин
Наир Тикнизян и Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис», «СЭ»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина об уровне российского чемпионата. В январе 2025 года Кокорин в подкасте своего бывшего партнера по «Динамо» ныне нападающего «Краснодара» Федора Смолова заявил: «Чемпионат, когда мы с Мамаевым вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда начал просаживаться».

— Саша Кокорин — это очень колоритная личность, очень интересный человек. И, несмотря на тот негатив, который вокруг него был на протяжении его карьеры в России, мне он всегда импонировал как человек. Он всегда говорит правду — говорит как думает. А таких людей не любят в нашем мире. Отчасти соглашусь с ним, но подберу другую формулировку. Возьмем даже чемпионаты 2016-2017 годов. Если я просто начну перечислять легионеров, которые на тот момент были в ЦСКА, конечно, это вообще другой уровень футбола, — сказал Тикнизян.

При этом, по словам игрока, футболистов, выступающих в РПЛ сегодня, не должно волновать падение уровня лиги, поскольку борьба за трофеи все равно ведется серьезная.

— Нас, футболистов, которые на сегодняшний момент играют в РПЛ, это абсолютно не волнует. Трофеи не пахнут. И мне все равно, играет в «Зените» Данни или Кассьерра, в «Локо» — Батраков или Крыховяк. Абсолютно не важно. Спорт есть спорт. То, что уровень упал — да, это факт. Что с этим делать, не мне решать. Моя задача — фокусироваться на других абсолютно вещах. Но я с ним отчасти согласен, — добавил Тикнизян.

Наир Тикнизян.«Одно чемпионство с «Локомотивом» для меня дороже, чем пять — с «Зенитом». Искреннее интервью Тикнизяна
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Александр Кокорин
Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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