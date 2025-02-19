Тикнизян согласился с Кокориным в оценке уровня РПЛ

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина об уровне российского чемпионата. В январе 2025 года Кокорин в подкасте своего бывшего партнера по «Динамо» ныне нападающего «Краснодара» Федора Смолова заявил: «Чемпионат, когда мы с Мамаевым вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда начал просаживаться».

— Саша Кокорин — это очень колоритная личность, очень интересный человек. И, несмотря на тот негатив, который вокруг него был на протяжении его карьеры в России, мне он всегда импонировал как человек. Он всегда говорит правду — говорит как думает. А таких людей не любят в нашем мире. Отчасти соглашусь с ним, но подберу другую формулировку. Возьмем даже чемпионаты 2016-2017 годов. Если я просто начну перечислять легионеров, которые на тот момент были в ЦСКА, конечно, это вообще другой уровень футбола, — сказал Тикнизян.

При этом, по словам игрока, футболистов, выступающих в РПЛ сегодня, не должно волновать падение уровня лиги, поскольку борьба за трофеи все равно ведется серьезная.

— Нас, футболистов, которые на сегодняшний момент играют в РПЛ, это абсолютно не волнует. Трофеи не пахнут. И мне все равно, играет в «Зените» Данни или Кассьерра, в «Локо» — Батраков или Крыховяк. Абсолютно не важно. Спорт есть спорт. То, что уровень упал — да, это факт. Что с этим делать, не мне решать. Моя задача — фокусироваться на других абсолютно вещах. Но я с ним отчасти согласен, — добавил Тикнизян.