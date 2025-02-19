Николич — о работе с Пьяничем: «Я сильно доволен им»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал работу с полузащитником армейцев Миралемом Пьяничем.
«Я бы оценил работу с Миралемом на отлично, все взаимно, все прекрасно. Он мне нравится как игрок, очень хорошо помогает в команде, я сильно доволен им. Вижу его на разных позициях в новой схеме», — цитирует Николича ТАСС.
34-летний босниец перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года. В этом сезоне на его счету 11 матчей за клуб, в которых он отметился 1 результативной передачей.
Источник: ТАСС
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|9.10
|19:30
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|10.10
|15:15
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|10.10
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