Николич — о работе с Пьяничем: «Я сильно доволен им»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал работу с полузащитником армейцев Миралемом Пьяничем.

«Я бы оценил работу с Миралемом на отлично, все взаимно, все прекрасно. Он мне нравится как игрок, очень хорошо помогает в команде, я сильно доволен им. Вижу его на разных позициях в новой схеме», — цитирует Николича ТАСС.

34-летний босниец перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года. В этом сезоне на его счету 11 матчей за клуб, в которых он отметился 1 результативной передачей.