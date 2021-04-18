Пономарев раскритиковал игру ЦСКА в матче с «Сочи»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение армейцев в гостевом матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2).

«Колоссальные ошибки в обороне. Не страхуют ребята друг друга, очень разрозненно действуют. Очень много простора для нападающих, компактнее надо играть. Когда второй гол забивали, где были оба центральных защитников? Ни Васина, ни Дивеева. Там закрыть тот удар, делать было нечего. Что касается самой игры, вообще никакая. Не поймешь, во что они играют. Середины поля нет, все проиграно. Полузащиты нашей нет, никого и не видел. Мяч не держится, все пасы поперек и назад. Так, конечно, можно играть, когда ведешь в счете, но не сейчас же», — сказал Пономарев «СЭ».

Пономарев не представляет, за счет чего ЦСКА может выигрывать, так как у армейцев нет забивал, нет хороших фланговых атак.

«Заменили Эджуке, который был самым полезным игроком на поле. Хоть какой-то напряг впереди создавал. Вышел никакой Чалов, потом Рондон тоже никакой. Взяли человека, чтобы впахивал впереди, а он даже не понимает игру. Видно, все уже, отработал. Посмотрим, как покажет себя «Спартак» в следующем матче, но не думаю, что спартачи в дерби будут играть хуже, чем «Сочи». Никакой притирки между тренером и игроками быть не может. Если бы Олич поставил другую игру, схему — это одно, а так, все те же люди играют. Как они могут прыгнуть выше своей головы? То, что они умеют делать, они делают. Что нужно менять кардинально, чтобы было не так? Как минимум, прикупить пару-тройку игроков в центральную, опорную зоны и полузащитника, чтобы был действующим, а не эти два гаврика: Обляков с Ахметовым, которые только поперек и назад могут играть», — добавил Пономарев.

ЦСКА после 26 туров Тинькофф РПЛ занимают пятую строчку в турнирной таблице с 46 очками. «Сочи» — седьмой с 43 очками.

(Екатерина Звенигородская)