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«Спартак» — «Уфа»: Камилов открыл счет за минуту до конца первого тайма

19:51
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Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов открыл счет в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 1:0.

Футболист отправил мяч в ворота красно-белых на 45-й минуте встречи после прострела от Филипа Мрзляка.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Камилов проводит 14-й матч за «Уфу» в нынешнем сезоне, это его 3-й гол. Ранее РПЛ объяснила, почему футболист смог выйти на поле против «Спартака» несмотря на то, что получил 4-ю желтую карточку в премьер-лиге в матче предыдущего тура.

Спартак — Уфа

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