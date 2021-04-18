«Спартак» — «Уфа»: Камилов открыл счет за минуту до конца первого тайма
Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов открыл счет в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 1:0.
Футболист отправил мяч в ворота красно-белых на 45-й минуте встречи после прострела от Филипа Мрзляка.
Камилов проводит 14-й матч за «Уфу» в нынешнем сезоне, это его 3-й гол. Ранее РПЛ объяснила, почему футболист смог выйти на поле против «Спартака» несмотря на то, что получил 4-ю желтую карточку в премьер-лиге в матче предыдущего тура.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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