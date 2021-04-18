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«Спартак» — «Уфа»: Мрзляк удвоил преимущество гостей

20:11

Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк удвоил преимущество своей команды в матче 26-го тура против «Спартака» — 2:0.

Хавбек отправил мяч в ворота Александра Максименко на 48-й минуте после прострела с левого фланга.

Мрзляк забил свой 3-й гол в сезоне-2020/21.

Спартак — Уфа

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