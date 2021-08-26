Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» поражение армейцев в матче против «Зенита» в шестом туре Тинькофф РПЛ (0:1).

«Мне понравились армейцы в сегодняшней игре. Особенно в перовом тайме. Они доминировали на поле во второй половине перового тайма, перехватили инициативу, были голевые моменты. Могли решить исход матча, но попали в штангу. Так бывает, что теперь делать. Футбол — непредсказуемая игра. Но команда в физическом, техническом и тактическом плане готова. Сегодняшний проигрыш — не показатель. Я думаю, что дальше армейцы наберут скорости и их игра улучшится.

Я думал, что сыграют ничью. Но все же Березуцкий на правильном пути, состав у нас хороший и скамейка запасных. Должны мы в этом чемпионате выглядеть хорошо. Конечно, «Зениту» повезло. Акинфеев один раз выручил неплохо, а так никаких моментов не было. Наши все перехватывали, вся оборона сыграла на хорошую оценку. В любом случае игра получилась довольно неплохой, интересно смотрелась», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Зенит» набрал 14 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У ЦСКА осталось 9 очков, команда идет на 6-й строчке.