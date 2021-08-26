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«Ахмат» — о голе в ворота «Арсенала»: «Примите за бумеранг»

26 августа 2021, 23:46
«Ахмат» — «Арсенал» — 2:1. Фото ФК «Ахмат»
«Ахмат» — «Арсенал» — 2:1. Фото ФК «Ахмат»
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Гол «Ахмата» в ворота тульского «Арсенала» в первом тайме матча 6-го тура Тинькофф РПЛ вышел скандальным. Дело в том, что игрок «оружейников» Горан Чаушич получил травму.

Защитник туляков решил выбить мяч в аут, но его успел перехватить полузащитник хозяев Бернард Бериша. Он прошел по флангу и отдал голевую передачу на форварда Мозамеда Конате. Гол был засчитан и спровоцировал потасовку на поле. Формально правила не нарушались, так как игра не была остановлена арбитром.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

 

В Instagram «Ахмата» появилась пост, который посвящен этому моменту.

«В марте 2018 года «Арсенал» забил «Ахмату» гол на последних секундах нарушив все правила фейр-плей. Комбаров отчетливо видел, как получил травму Иванов и не постеснялся взять мяч и провести атаку, которая привела к голу.

А что с голом Конате? Бериша абсолютно не в курсе, что на противоположном краю поля лежит игрок гостей, и поэтому принимает откидку мяча защитником за технический брак.

Ну а если кто-то думает иначе — примите за бумеранг», — говорится в сообщении.

 

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Иван Шитик все материалы автора

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