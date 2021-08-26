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Талалаев — о спорном моменте в матче с «Арсеналом»: «В благородство играть не надо»

26 августа 2021, 23:37
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев после завершения матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы (2:1) прокомментировал ситуацию с первым спорным голом грозненцев.

«Во-первых, для того, чтобы определять ситуацию, есть арбитр на поле. Я разговаривал с Беришей, он не видел ситуацию.

Три года назад была похожая ситуация. Нам «Арсенал» забил после похожего эпизода в концовке матча. Было еще обиднее.

Мы не показывали эту запись футболистам, но тренерский штаб был в курсе. В благородство играть не надо. Есть определенные футбольные законы, да. Но, повторюсь, для того, чтобы решать что правильно, а что нет, есть судья», — сказал Талалаев в интервью «Матч Премьер».

 

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Иван Шитик все материалы автора

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