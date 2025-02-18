Дзиов: «У всех сложилось впечатление о кавказцах, что у нас горячая кровь. Думаю, во мне это тоже есть»

Защитник «Факела» Макс Дзиов порассуждал об осетинском темпераменте и назвал себя холериком.

«Наверное, отнесу себя к холерикам. Думаю, у всех сложилось впечатление о кавказцах, что у нас горячая кровь, вспыльчивые. Думаю, во мне это тоже присутствует. В плане футбола сказал бы, что это помогает на поле. Без эмоций невозможно играть. В то же время понимаю, что эмоции надо контролировать, что у меня не всегда, правда, получается. Вне поля, мне кажется, я более сдержан и миролюбив», — цитирует Дзиова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 15 матчей в составе «Факела» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ воронежская команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 14 очками.