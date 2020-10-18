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«Понимаю, что определённые ошибки могли быть допущены» Газизов об итогах трансферной кампании

10:45

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» подвел итог трансферной кампании столичного клуба.

— Надеюсь, что в скором времени я дам развёрнутое интервью, и мы поговорим о трансферах, поговорим, как это всё было. А давать оценку не буду, пусть это делают другие. Себе самооценку я не поднимаю. Понимаю, что определённые ошибки могли быть допущены, а, может, это и не ошибки оказались. Давайте оставим это на суд специалистов, болельщиков и других людей. Я же буду просто выполнять свою работу, — заявил «СЭ» Газизов. (Севастиан Терлецкий)

«Я отличник, надеюсь, так будет и дальше». Газизов — о трансферах, волевой победе над «Химками» и травмах

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