«Понимаю, что определённые ошибки могли быть допущены» Газизов об итогах трансферной кампании
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в беседе с «СЭ» подвел итог трансферной кампании столичного клуба.
— Надеюсь, что в скором времени я дам развёрнутое интервью, и мы поговорим о трансферах, поговорим, как это всё было. А давать оценку не буду, пусть это делают другие. Себе самооценку я не поднимаю. Понимаю, что определённые ошибки могли быть допущены, а, может, это и не ошибки оказались. Давайте оставим это на суд специалистов, болельщиков и других людей. Я же буду просто выполнять свою работу, — заявил «СЭ» Газизов. (Севастиан Терлецкий)
«Я отличник, надеюсь, так будет и дальше». Газизов — о трансферах, волевой победе над «Химками» и травмах
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.